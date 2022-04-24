Швейцария задержала поставки немецкого оружия в Украину, заблокировав отправку туда боеприпасов швейцарского производства, используемых в немецких боевых машинах пехоты. Об этом сообщила 23 апреля швейцарская газета SonntagsZeitung

БМП Marder, производимые немецкой компанией Rheinmetall, использует боеприпасы, изготавливаемые в Швейцарии, говорится в опубликованной в газете статье.

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«На оба запроса Германии был дан отрицательный ответ со ссылкой на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законодательством о военных материалах», — указал швейцарский представитель.

Швейцария заявляет, что придерживается политики нейтралитета, которая не позволяет поставлять произведённые в стране вооружения в зоны конфликта.