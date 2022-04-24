БМП Marder, производимые немецкой компанией Rheinmetall, использует боеприпасы, изготавливаемые в Швейцарии, говорится в опубликованной в газете статье.
Газета цитирует представителя Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), который сообщил, что в страну поступили два запроса от Германии о передаче Украине боеприпасов, поставленных из Швейцарии.
«На оба запроса Германии был дан отрицательный ответ со ссылкой на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законодательством о военных материалах», — указал швейцарский представитель.
Швейцария заявляет, что придерживается политики нейтралитета, которая не позволяет поставлять произведённые в стране вооружения в зоны конфликта.