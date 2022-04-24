«Логичнее было бы сначала побывать на Украине, увидеть это, и уже с этим ехать в Россию и говорить с ней. Мне кажется, это просто нелогично»,- утверждал Зеленский.
Гутерриш встретится с президентом России Владимиром Путиным и министром инстранных дел Сергеем Лавровым 26 апреля в Москве.
На 28 апреля запланированы встречи генсека ООН в Киеве с Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
В Москве и Киеве Гутерриш намерен обсуждить срочные меры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине.