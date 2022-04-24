Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о посещении сначала Москвы, и только затем Киева. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве 23 апреля

«Логичнее было бы сначала побывать на Украине, увидеть это, и уже с этим ехать в Россию и говорить с ней. Мне кажется, это просто нелогично»,- утверждал Зеленский.

Запад нанес сокрушительный удар по самой системе ООН — первый зампостпреда РФ © UN Photo , Eskinder Debebe Владимиром Путиным и министром инстранных дел Сергеем Лавровым 26 апреля в Москве.

На 28 апреля запланированы встречи генсека ООН в Киеве с Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В Москве и Киеве Гутерриш намерен обсуждить срочные меры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине.