«Когда они (украинцы) увидят, что мы побеждаем, мы не остановимся, мы идем дальше — они будут переключаться. Тем более под воздействием нашего телевидения, которое будет доносить правду. Под воздействием наших гуманитарных акций каких-то… Они будут переходить на нашу сторону, и я вам скажу, что более преданных сторонников не будет. Потому что каждый из этих людей будет стараться своими действиями, своими словами доказать, что вот он теперь искренне поддерживает Россию. Они будет казаться большими русскими, чем самые русские», — заверил Прозоров.
Он добавил, что такие люди будут активно сдавать тех, кто был причастен к военным преступлениями за восемь лет.
«Есть же опыт той же фашистской Германии в сороковые годы, когда бывшие функционеры нацистских органов власти потом становились самыми ярыми антинацистами. Они пытались не искупить свою вину, а загладить свою вину в глазах победителей. Думаю, что будет так. Переобуваться будут. Пусть это будет не такой быстрый процесс, как нам бы хотелось, но это будет», — сказал эксперт.
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