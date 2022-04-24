Крах украинской государственности и победы России на фронте приведут к тому, что украинцы будут переходить на сторону РФ. Такое мнение высказал экс-сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью изданию Украина.ру

Корнилов объяснил, почему украинцы вынуждены погибать ради преступной власти © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Он добавил, что такие люди будут активно сдавать тех, кто был причастен к военным преступлениями за восемь лет.

«Есть же опыт той же фашистской Германии в сороковые годы, когда бывшие функционеры нацистских органов власти потом становились самыми ярыми антинацистами. Они пытались не искупить свою вину, а загладить свою вину в глазах победителей. Думаю, что будет так. Переобуваться будут. Пусть это будет не такой быстрый процесс, как нам бы хотелось, но это будет», — сказал эксперт.

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