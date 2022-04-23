В США заявляют, что каждые сутки отправляют на Украину по 4 самолета с военной помощью на сумму 800 миллионов долларов. Какую выгоду от этого имеет Вашингтон, изданию Украина.ру рассказала политолог-американист, автор и создатель канала «Прогнозы Крашенинниковой» Вероника Крашенинникова

«Любые поставки вооружений для американского ВПК — это большой плюс. У них была на протяжении 20-ти лет война в Афганистане, говорилось, что было потрачено 2 триллиона долларов. Так вот, эти доллары не были потрачены — они поступили в бюджет Пентагона, компаний, которые производят все эти вооружения, военно-промышленного комплекса», — объяснила эксперт.

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«Украина для американского ВПК сейчас очень и очень хорошая альтернатива Афганистану, это то место, куда можно поставлять вооружение бесконечно. Именно это они собираются делать», — сказала она.

Политолог напомнила, что военный бюджет США снова увеличился, на этот раз на 8-10%. Поэтому, заключила специалист, «Соединенным Штатам, их ВПК, власти, выгодны поставки вооружений в войне до последнего украинца».

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