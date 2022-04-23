«Любые поставки вооружений для американского ВПК — это большой плюс. У них была на протяжении 20-ти лет война в Афганистане, говорилось, что было потрачено 2 триллиона долларов. Так вот, эти доллары не были потрачены — они поступили в бюджет Пентагона, компаний, которые производят все эти вооружения, военно-промышленного комплекса», — объяснила эксперт.
Она пояснила, что все время ведения войны в Афганистане американский ВПК активно обогащался, и, если бы у Вашингтона была возможность, он продолжал бы эту войну еще два десятка лет. В итоге один свернутый проект сменился на другой.
«Украина для американского ВПК сейчас очень и очень хорошая альтернатива Афганистану, это то место, куда можно поставлять вооружение бесконечно. Именно это они собираются делать», — сказала она.
Политолог напомнила, что военный бюджет США снова увеличился, на этот раз на 8-10%. Поэтому, заключила специалист, «Соединенным Штатам, их ВПК, власти, выгодны поставки вооружений в войне до последнего украинца».
Полностью интервью с Вероникой Крашенинниковой можно прочитать здесь.