Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью изданию Украина.ру рассказал, как быстро идеи нацизма проникли в умы украинцев за последние восемь лет

Михеев рассказал, в чем именно выражается нацизм на Украине © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Служба безпеки України

Он добавил, что если бы не российская спецоперация — через пару лет «мы бы вообще потеряли бы полностью население».

«Сейчас еще какие-то надежды есть», — отметил бывший сотрудник СБУ.

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