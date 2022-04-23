«Восемь лет не прошли даром, и, честно говоря, даже я очень был удивлен, я не ожидал, насколько [глубоко] эти бациллы нацизма, украинского национализма проникли. <…> Даже по сравнению с тем, что было четыре года назад, и что сейчас — небо и земля. С приходом [к власти Владимира] Зеленского эти националистические идеи в массовом масштабе в мозги были внедрены. Это страшно», — сказал Прозоров.
Он добавил, что если бы не российская спецоперация — через пару лет «мы бы вообще потеряли бы полностью население».
«Сейчас еще какие-то надежды есть», — отметил бывший сотрудник СБУ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.