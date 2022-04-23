Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью изданию Украина.ру рассказал, что сейчас России готова к западным санкциям, в отличие от 2014 года

Экономист Митрахович: всё меньше европейцев поддерживают санкции против РФ © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Stanislav Mitrakhovich

Он также добавил, что хорошо работает финансовая система страны.

«Посмотрите, как быстро откатился назад доллар, как рубль укрепился и все в порядке. В 2014 году так бы не получилось», — отметил специалист.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобной которой еще не было.

При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.