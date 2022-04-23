«Вспомните, в 2014 году, когда ввели санкции за Крым, потом за "Боинг", тогда народ был реально в панике. А сейчас ввели санкции очередные, очередной пакет… и мы по привычке спрятали в пакет с пакетами. Посмотрите, как за восемь лет накачали нашу пищевую промышленность. Продовольственная безопасность на высшем уровне. Импортозамещение, как ни крути, работает. Восемь лет назад такого не было», — сказал Прозоров.
Он также добавил, что хорошо работает финансовая система страны.
«Посмотрите, как быстро откатился назад доллар, как рубль укрепился и все в порядке. В 2014 году так бы не получилось», — отметил специалист.
После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране. В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобной которой еще не было.
При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.