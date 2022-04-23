По его словам, переброску военной техники украинской стороне приходится делать с использованием железнодорожного полотна, поскольку самостоятельный ход этой техники сейчас весьма затруднителен в связи с большим дефицитом горючего.
«Мы эту технику обнаруживаем, потому что сразу с платформы она уйти не может. Для этого нужно подгонять определенные силы и средства, и когда они собираются в одном месте, вот тогда наша армия с помощью авиационных комплексов или ракетных комплексов наносит удар. Тем самым мы решаем сразу несколько задач. Мы уничтожаем военную технику, уничтожаем личный состав украинской армии, мы уничтожаем платформы, на которых эта техника доставлялась. И скоро возникнет дефицит грузовых платформ, с помощью которых можно будет перевозить эту военную технику», — рассказал эксперт.
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