Тактика российского командования при проведении СВО - обнаружение скоплений военной техники и ее уничтожение. Чтобы при этом не страдало мирное население применяется особая технология. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Пропавший на Украине чилийский писатель вышел на связь © скриншот видео

«Мы эту технику обнаруживаем, потому что сразу с платформы она уйти не может. Для этого нужно подгонять определенные силы и средства, и когда они собираются в одном месте, вот тогда наша армия с помощью авиационных комплексов или ракетных комплексов наносит удар. Тем самым мы решаем сразу несколько задач. Мы уничтожаем военную технику, уничтожаем личный состав украинской армии, мы уничтожаем платформы, на которых эта техника доставлялась. И скоро возникнет дефицит грузовых платформ, с помощью которых можно будет перевозить эту военную технику», — рассказал эксперт.

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