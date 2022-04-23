«Можно говорить о многих переломных моментах, которые происходят во время специальной военной операции, но это, скорее всего, не переломы, а надломы, потому что мы ломаем ту оборону, которую они там выстраивали, те укрепрайоны, которые они там строили. И, понятное дело, ломаем тех военнослужащих, которые присягнули на верность этому режиму, и тех, которые творили беззаконие по отношению к собственным гражданам», — ответил эксперт.
По его словам, сведения о дезертировавших украинских солдатах в том числе говорят и о том, что ВСУ — не монолитны. И это при том, что «любовь к украинской армии» прививается «особым» способом: представители нацбатов, которых назвали «комиссарами» попросту расстреливают тех, кто больше не хочет воевать за киевский режим.
Полностью интервью можно прочитать здесь.