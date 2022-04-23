Минобороны России заявило о множестве погибших и дезертировавших украинских военных. Значит ли это, что спецоперация на Украине на пороге переломного момента? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

«Можно говорить о многих переломных моментах, которые происходят во время специальной военной операции, но это, скорее всего, не переломы, а надломы, потому что мы ломаем ту оборону, которую они там выстраивали, те укрепрайоны, которые они там строили. И, понятное дело, ломаем тех военнослужащих, которые присягнули на верность этому режиму, и тех, которые творили беззаконие по отношению к собственным гражданам», — ответил эксперт.

Эксперт по Сербии: политикам пора научиться говорить «нет» Западу © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

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