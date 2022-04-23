Безграничную любовь сербов к русским нужно взращивать, ведь эти люди дружат с Россией уже несколько веков, и не отворачивались от Москвы даже в самые сложные периоды. Такое мнение в интервью Telegram-каналу Украина.ру высказала специалист по истории югославянских народов Елена Гуськова

«Сербы — это единственный народ в мире, который никогда не стрелял в русских. Я имею в виду мировые войны. Я не беру те страны, которые в этих войнах вообще не участвовали. Некоторые славянские народы были на стороне Гитлера, например, но сербы — всегда там, где русские. И как бы сербам ни было плохо, они неизменно, даже когда Россия отворачивалась от них, пытались объяснить и понять позицию "старшего брата". И всегда оставались на стороне России», — сказала историк.

Эксперт по Сербии: политикам пора научиться говорить «нет» Западу © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк Борис Ельцин, а Министерство иностранных дел — Андрей Козырев, у России была «прозападная» позиция. И в тот период, заключила эксперт, Москва отвернулась от сербов, а вот они никогда не переставали любить Россию.

«Это нельзя забывать, это нельзя отбрасывать, это нужно обязательно взращивать. Во внешнеполитических программах России Балканам надо отводить важное место, уделять этому региону больше внимания. Наше — старшее — поколение кое-что знает об этом, а нужно, чтобы и молодые знали, учить этому в школе, об этом надо делать передачи. Нам надо не только про путешествия по Соединенным Штатам Америки делать фильмы, но нужно рассказывать о Сербии и сербах, о черногорцах, македонцах. Почему у нас таких программ почти нет? Полагаю, что мы серьёзно должны подходить к вопросу русско-сербских отношений», — заключила она.

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