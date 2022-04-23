Никогда Украина не сможет забыть то, что было в 1941-1945 годах, это все снова встанет на свои места, просто сейчас такой искривленный период истории этой страны. Такое мнение в интервью Telegram-каналу Украина.ру высказала специалист по истории югославянских народов Елена Гуськова

«Обязательно все изменится, конечно, изменится. У каждого государства имеются такие трудные периоды. Особенно у стран, у которых долгие годы не было своей государственности», — сказала историк.

Экс-сотрудник СБУ пригрозил украинским националистам смертной казнью © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Со временем все изменится. И у нас изменится, и на Украине, и в других новых государствах. И многое зависит от России. Я вообще глубоко убеждена, что мир спасут Россия и Сербия. Русские и сербы, скажем так», — заключила эксперт.

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