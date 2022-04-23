«Обязательно все изменится, конечно, изменится. У каждого государства имеются такие трудные периоды. Особенно у стран, у которых долгие годы не было своей государственности», — сказала историк.
Она уточнила, что речь идет, например, о Казахстане, Киргизии, Таджикистане. Эксперт пояснила, что пока таким странам трудно, поэтому они и смотрят на Запад, но это — не навсегда.
«Со временем все изменится. И у нас изменится, и на Украине, и в других новых государствах. И многое зависит от России. Я вообще глубоко убеждена, что мир спасут Россия и Сербия. Русские и сербы, скажем так», — заключила эксперт.
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