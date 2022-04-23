«Поверьте, я столкнулся с тем, как работает госбезопасность, прокуратура, даже полиция в ДНР с пленными. Механизм [фильтрования] достаточно отработан — еще 70-80 лет назад наши органы четко умели работать, сейчас просто подняли эти методички. Первичный опрос идет, заводятся какие-то первичные документы на каждого из них, а потом просто перекрестными допросами всех людей, всех, кто попал в плен вместе с этим военнослужащим, выясняются характеризующие данные на него, его убеждения», — сказал Прозоров.
Он также предложил виды наказания для военнопленных.
«Откровенные сторонники нацистских идей, откровенные русофобы, сторонники Майдана и т. д., — эти однозначно в тюрьму, под уголовное дело, под приговор. Смертную казнь никто в ДНР не отменял, моратория нет. Остальные, которые просто мобилизованы или пошли на контракт, чтобы зарабатывать деньги — это же тоже вычисляется. С ними надо работать, вплоть до того, я не отрицаю такого момента, что, может быть, даже создавать из них воинские подразделения», — предложил эксперт.
Еще часть пленных он рекомендовал обменять.
«Например, обменять тех, кто будет потом на Украине подавать правильные для нас месседжи, которые будут говорить: "нет, к нам относились хорошо, нас никто не пытал, и вообще, зачем эта война". Таких тоже можно отобрать, и их обменивать на наших военнослужащих, которые попали в плен — на военнослужащих ДНР, России», — добавил экс-сотрудник СБУ.
Он заметил, что на «такой объем никто не рассчитывал»: количество пленных, просто зашкаливает.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.