Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в интервью изданию Украина.ру объяснил, как фильтровать военнопленных: отделиять откровенных нацистов от обычных военнослужащих

Живой щит из иностранцев. Националисты Украины удерживают в заложниках более 6 тысяч граждан других стран © AP, Vadim Ghirda

Он также предложил виды наказания для военнопленных.

«Откровенные сторонники нацистских идей, откровенные русофобы, сторонники Майдана и т. д., — эти однозначно в тюрьму, под уголовное дело, под приговор. Смертную казнь никто в ДНР не отменял, моратория нет. Остальные, которые просто мобилизованы или пошли на контракт, чтобы зарабатывать деньги — это же тоже вычисляется. С ними надо работать, вплоть до того, я не отрицаю такого момента, что, может быть, даже создавать из них воинские подразделения», — предложил эксперт.

Еще часть пленных он рекомендовал обменять.

«Например, обменять тех, кто будет потом на Украине подавать правильные для нас месседжи, которые будут говорить: "нет, к нам относились хорошо, нас никто не пытал, и вообще, зачем эта война". Таких тоже можно отобрать, и их обменивать на наших военнослужащих, которые попали в плен — на военнослужащих ДНР, России», — добавил экс-сотрудник СБУ.

Он заметил, что на «такой объем никто не рассчитывал»: количество пленных, просто зашкаливает.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.