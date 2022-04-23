Специалист по истории югославянских народов Елена Гуськова в беседе с Telegram-каналом Украина.ру заявила, что современным политикам нужно брать пример с Милорада Додика из Республики Сербской и научиться говорить Западу «нет»

Верят в перемогу? Запорожский эксперт о том, что на самом деле происходит в Мелитополе © РИА Новости, / Перейти в фотобанк Александр Вучич фактически придерживается политики «двух стульев»: с одной стороны, идет в ногу с Россией, с другой Белград голосует против Москвы в ООН.

«Чтобы прекратить колебаться, как мне кажется, надо учиться говорить Западу "нет". Именно так делает Милорад Додик в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине. Ему ведь намного сложнее, потому что Республика Сербская — несамостоятельное государство. Но он научился говорить "нет" западным политикам. Вучичу надо учиться отстаивать исключительно сербские национальные интересы. Да, сейчас время трудное, но он должен прекрасно понимать, что если он говорит Западу "да" в отношении антироссийских санкций, то он фактически склоняет голову перед теми, кто бомбил Сербию в 1999 году», — заключила историк.

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