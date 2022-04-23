По ее словам, у Европы сейчас есть немало рычагов воздействия на сербов, например, отказ в субсидиях и кредитах, запрет каналов сотрудничества, а также задержка переговоров о вступлении в ЕС. Однако есть и довольно «оригинальные» меры.
«Европа продолжает давить на Сербию, чтобы она изменила свою точку зрения. Делают это «по-детски»: именно из Европы все время раздаются звонки о якобы заложенных бомбах в супермаркетах, торговых центрах и в сербских самолетах, летящих в Москву. Изменится ли позиция Вучича? Думаю, что пока он будет придерживаться такой же линии», — заключила эксперт.
Полностью интервью с Еленой Гуськовой можно прочитать здесь.