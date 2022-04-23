Белград никак не хочет пойти на поводу у Запада и ввести антироссийские санкции, поэтому Европа использует все возможные методы, чтобы воздействовать на сербов. Об этом в интервью Telegram-каналу Украина.ру рассказала специалист по истории югославянских народов Елена Гуськова

Экс-сотрудник СБУ ответил, что делать с пленными силовиками киевского режима © Александр Сладков

«Европа продолжает давить на Сербию, чтобы она изменила свою точку зрения. Делают это «по-детски»: именно из Европы все время раздаются звонки о якобы заложенных бомбах в супермаркетах, торговых центрах и в сербских самолетах, летящих в Москву. Изменится ли позиция Вучича? Думаю, что пока он будет придерживаться такой же линии», — заключила эксперт.

Полностью интервью с Еленой Гуськовой можно прочитать здесь.