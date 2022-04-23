Специалист по истории югославянских народов Елена Гуськова в беседе с Telegram-каналом Украина.ру ответила на вопрос, какое направление выберет современная Сербия. Пойдет рука об руку с Россией или по пути с ЕС, развернувшись от Москвы?

«Мне кажется, никакого разворота не будет. До последнего президент Сербии Александр Вучич будет продолжать свою прежнюю политику: не вводить полные санкции против России, делать уступки Евросоюзу и балансировать между двумя этими направлениями», — сказала эксперт.

Власти Украины подставляют солдат под пули ради имиджа - экс-сотрудник СБУ © AP, Vadim Ghirda

Гуськова рассказала, что каждые выходные сербы выходят на улицы и поддерживают политику России, ведь этот народ, как никто понимает, каково это жить под санкциями.

«Здесь нужно учитывать, что у Европы против Сербии, конечно, есть свои рычаги давления: ЕС может не поддерживать сербов субсидиями, не давать кредиты, может перекрыть каналы сотрудничества, задержать переговоры о вступлении в ЕС. Тем не менее, Сербия не будет вводить санкции против России», — заявила эксперт.

По ее словам, Вучич довольно четко озвучил свою позицию: стране крайне важны поставки газа и нефти. Кроме того, Белград не намерен отказываться и от авиасообщения с Москвой и Санкт-Петербургом.

Полностью интервью можно прочитать здесь.