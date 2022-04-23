«Мне кажется, никакого разворота не будет. До последнего президент Сербии Александр Вучич будет продолжать свою прежнюю политику: не вводить полные санкции против России, делать уступки Евросоюзу и балансировать между двумя этими направлениями», — сказала эксперт.
Она уточнила, что выборы в Сербии прошли, поэтому Вучич свободнее в решении многих вопросов, однако выбрать исключительно европейский путь он не может: народ заставляет сопротивляться решениям Запада.
Гуськова рассказала, что каждые выходные сербы выходят на улицы и поддерживают политику России, ведь этот народ, как никто понимает, каково это жить под санкциями.
«Здесь нужно учитывать, что у Европы против Сербии, конечно, есть свои рычаги давления: ЕС может не поддерживать сербов субсидиями, не давать кредиты, может перекрыть каналы сотрудничества, задержать переговоры о вступлении в ЕС. Тем не менее, Сербия не будет вводить санкции против России», — заявила эксперт.
По ее словам, Вучич довольно четко озвучил свою позицию: стране крайне важны поставки газа и нефти. Кроме того, Белград не намерен отказываться и от авиасообщения с Москвой и Санкт-Петербургом.
Полностью интервью можно прочитать здесь.