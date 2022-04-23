Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему украинские солдаты активно сдаются в плен

«Гражданские просто помирали». Что говорят украинские военнопленные © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В начале апреля в Мариуполе сдались в плен 264 украинских военных из 503-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Через несколько дней оружие сложили более 260 военнослужащих 501-го батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Данная операция проходила в несколько этапов под перекрестным огнем на нейтральной территории, ее совместно организовали российские спецслужбы и военные.

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