«Я, когда был в последней своей командировке там, этот процесс только начался <…>, когда сдавался 501-й батальон украинской морской пехоты. Там было 270 человек. После этого пошла волна [сдачи в плен]. Однозначно можно понять этих украинских солдат, которые остались без всяких надежд на спасение, без боекомплекта, без медикаментов. Поэтому количество сдавшихся будет только нарастать, особенно из Мариуполя», — сказал Прозоров.
В начале апреля в Мариуполе сдались в плен 264 украинских военных из 503-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Через несколько дней оружие сложили более 260 военнослужащих 501-го батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Данная операция проходила в несколько этапов под перекрестным огнем на нейтральной территории, ее совместно организовали российские спецслужбы и военные.
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