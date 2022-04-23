Однако, по его словам, руководство Украины «в большей степени имиджмейкеры, чем стратеги и политологи», они не могут отдать приказ отступать войскам, потому что киевская власть заботится прежде всего о своем имидже, о рейтингах. А дать приказ на отвод — это значит подорвать свой рейтинг, подорвать имидж. То есть это будет воспринято в обществе как явное поражение.
«Поэтому они будут держать войска до последнего, мое мнение такое — до тех пор, пока они будут все не разгромлены, не уничтожены, пытаясь выторговать себе время. Будут заявлять, успокаивать население Украины, говорить, что все хорошо, наши войска держатся, мы наносим поражение, вот-вот российские войска истощатся и мы и погоним их обратно до границ Украины, а то и дальше.<…>То есть они будут просто разменивать жизни своих солдат на время удержания у власти. К сожалению, это так», — сказал эксперт.
Прозоров добавил, что за такие решения заплатят жизнями простые люди, как украинцы, так и русские, и прочие, населяющие эту территорию.
«И мне очень жаль, что боевые действия будут вестись в тех районах, которые де-факто и де-юре — это наша земля, Донецкая Народная Республика, да и вообще весь восток. Жаль, что разрушению будут подвергаться наши города, а не то, что гораздо западнее», — отметил бывший сотрудник СБУ.
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