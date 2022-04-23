Украинские власти отдают себе отчет, что российские военные разгромят их в Донбассе. Таким мнением поделился экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью изданию Украина.ру

Зеленский бросает граждан Украины в «мясорубку» в Донбассе - военный эксперт © president.gov.ua

«Поэтому они будут держать войска до последнего, мое мнение такое — до тех пор, пока они будут все не разгромлены, не уничтожены, пытаясь выторговать себе время. Будут заявлять, успокаивать население Украины, говорить, что все хорошо, наши войска держатся, мы наносим поражение, вот-вот российские войска истощатся и мы и погоним их обратно до границ Украины, а то и дальше.<…>То есть они будут просто разменивать жизни своих солдат на время удержания у власти. К сожалению, это так», — сказал эксперт.

Прозоров добавил, что за такие решения заплатят жизнями простые люди, как украинцы, так и русские, и прочие, населяющие эту территорию.

«И мне очень жаль, что боевые действия будут вестись в тех районах, которые де-факто и де-юре — это наша земля, Донецкая Народная Республика, да и вообще весь восток. Жаль, что разрушению будут подвергаться наши города, а не то, что гораздо западнее», — отметил бывший сотрудник СБУ.

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