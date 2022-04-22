Ранее Владимир Зеленский заявил, что если украинская группировка на заводе «Азовсталь» будет уничтожена, то это поставит точку в переговорах с РФ.
«Никаких ультиматумов [мы] не терпим. И я не могу квалифицировать каким-либо образом заявления президента Зеленского, я не уверен, что он понимает, о чем идет речь», — сказал глава российского МИД.
Лавров констатировал, что переговоры с Украиной застопорились.
По его словам, складывается впечатление, что переговорный процесс не нужен украинской стороне. Он отметил, что пять дней назад Россия передала Украине очередное предложение, которое было сформулировано с учетом комментариев Киева, однако ответа так и не последовало.
Также Лавров рассказал, что РФ не ведет переговоров с какими-либо странами о гарантиях безопасности Украине.
По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, которым он поделился в интервью изданию Украина.ру, единственное, чем могут закончиться переговоры РФ и Украины, если они будут затянуты до самого последнего, — это только подписанием Киевом акта капитуляции, ни к чему другому эти переговоры не приведут.