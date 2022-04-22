Это повышает милитаризм во всем мире. И на фоне этого конфликта другие страны могут втихую, менее заметно для остального мира решать военным способом свои интересы, и вот это мы будем продолжать наблюдать. Милитаризм во всем мире увеличивается, и самый большой риск — это то, что начнется некая мировая война, уже достаточно масштабная.
«В определенный момент события, война — обретает свою собственную логику. Даже то, что стороны не имели намерений делать, может случиться, потому что каждая сторона захвачена этой инерцией конфликта, который может идти только по нарастающей до определенного момента», — сказала эксперт.
Это значит, пояснила она, что теперь даже самые рискованные шаги, которые ранее и не планировались, могут быть сделаны. Причем часть из них уже претворена в жизнь.
«Не зря говорят о том, что Запад ввел санкций больше, чем сам планировал — сам себя удивил санкциями. Возможно нет, возможно — да. Но мы сейчас вступили в логику эскалации, которая очень опасна для России, опасна для всего мира», — резюмировала она.
Полностью интервью с Вероникой Крашенинниковой можно прочитать здесь.