Сегодняшний конфликт на Украине снижает планку, после которой другие страны переходят к военным действиям. Это значит, что общий уровень милитаризма в мире повышается. Так считает политолог-американист, автор и создатель канала «Прогнозы Крашенинниковой» Вероника Крашенинникова. Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру

Бранко Влахович: Сербия уже не верит в «морковки» НАТО © предоставлено Б.Влаховичем

«В определенный момент события, война — обретает свою собственную логику. Даже то, что стороны не имели намерений делать, может случиться, потому что каждая сторона захвачена этой инерцией конфликта, который может идти только по нарастающей до определенного момента», — сказала эксперт.

Это значит, пояснила она, что теперь даже самые рискованные шаги, которые ранее и не планировались, могут быть сделаны. Причем часть из них уже претворена в жизнь.

«Не зря говорят о том, что Запад ввел санкций больше, чем сам планировал — сам себя удивил санкциями. Возможно нет, возможно — да. Но мы сейчас вступили в логику эскалации, которая очень опасна для России, опасна для всего мира», — резюмировала она.

Полностью интервью с Вероникой Крашенинниковой можно прочитать здесь.