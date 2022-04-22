«Сегодняшний конфликт на Украине снижает планку, после которой другие страны переходят к военным действиям. Это повышает милитаризм во всем мире. И на фоне этого конфликта другие страны могут втихую, менее заметно для остального мира решать военным способом свои интересы, и вот это мы будем продолжать наблюдать. Милитаризм во всем мире увеличивается, и самый большой риск — это то, что начнется некая мировая война, уже достаточно масштабная», — сказала эксперт.
Она пояснила, что в определенный момент война обретает свою собственную логику, а тогда может произойти даже то, что не планировалось делать. Хороший пример тому — санкции, введенные Западом против России. По словам Крашенинниковой, политики Европы и США сами себя удивили жесткостью собственных решений относительно ограничений РФ.
Полностью интервью с Вероникой Крашенинниковой можно прочитать здесь.