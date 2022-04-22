Ситуация на Украине повышает общемировой уровень милитаризма. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучила политолог-американист, автор и создатель канала «Прогнозы Крашенинниковой» Вероника Крашенинникова

«Сегодняшний конфликт на Украине снижает планку, после которой другие страны переходят к военным действиям. Это повышает милитаризм во всем мире. И на фоне этого конфликта другие страны могут втихую, менее заметно для остального мира решать военным способом свои интересы, и вот это мы будем продолжать наблюдать. Милитаризм во всем мире увеличивается, и самый большой риск — это то, что начнется некая мировая война, уже достаточно масштабная», — сказала эксперт.

У Вучича есть обязательства перед Западом - эксперт © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

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