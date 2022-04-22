С начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины на многих освобожденных от украинских вооруженных формирований территориях из-за саботажа предыдущей власти возник гуманитарный кризис. Наиболее эффективной в этих условиях оказалась раздача российской гуманитарной помощи населению. Местные националисты пытаются запугивать население, угрожая расправой за получение гумпомощи из РФ.
К этой деятельности привлекли Комаровского, который с начала спецоперации перешел на русофобские позиции.
Он рассказал о некоей семье, которая якобы получила от России продуктовую помощь и в пакете молока обнаружила подвязанный к горлышку за веревку предмет, напоминающий взрыватель от гранаты. По словам Комаровского, эту историю с фотоподтверждением ему прислали подписчики. Он опубликовал все это в своем Telegram-канале.
Украинские пропагандисты за время российской спецоперации стали авторами множества фейков, например о российских солдатах, которые якобы в первый раз в жизни увидели унитаз под Киевом. Параллельно с этим в стране фактически уничтожены все оппозиционные СМИ, а также медиа, представляющие альтернативную точку зрения.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, такое количество пропагандистской «халтуры» со стороны Украины говорит о том, что противник сам безнадежно деморализован и надеется таким способом поднять, прежде всего, собственное настроение.