На Украине продолжают распространять лживую информацию о российской армии на освобожденных от киевского режима территориях. К раскрутке одного из самых нелепых таких фейков подключили известного педиатра Евгения Комаровского. Его выступление 22 апреля показали в эфире украинского ТВ

Анпилогов рассказал о необходимости борьбы с фейками киевского режима © Журналистская правда

К этой деятельности привлекли Комаровского, который с начала спецоперации перешел на русофобские позиции.

Он рассказал о некоей семье, которая якобы получила от России продуктовую помощь и в пакете молока обнаружила подвязанный к горлышку за веревку предмет, напоминающий взрыватель от гранаты. По словам Комаровского, эту историю с фотоподтверждением ему прислали подписчики. Он опубликовал все это в своем Telegram-канале.

Украинские пропагандисты за время российской спецоперации стали авторами множества фейков, например о российских солдатах, которые якобы в первый раз в жизни увидели унитаз под Киевом. Параллельно с этим в стране фактически уничтожены все оппозиционные СМИ, а также медиа, представляющие альтернативную точку зрения.

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, такое количество пропагандистской «халтуры» со стороны Украины говорит о том, что противник сам безнадежно деморализован и надеется таким способом поднять, прежде всего, собственное настроение.