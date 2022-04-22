Сегодня Киев — главная огневая точка Вашингтона, тогда как другие конфликты для США не так важны. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала политолог-американист, автор и создатель канала «Прогнозы Крашенинниковой» Вероника Крашенинникова

«Другие конфликты для США имеют очень третьестепенное значение. Тем более когда в конфликт включен член НАТО — Турция. Это специфический член НАТО, но Эрдогану позволяется проводить свои интересы на широком пространстве. Посмотрите, насколько во всех направлениях действует Эрдоган — от Ливии до Сирии, даже до Крыма, при поддержке крымских татар [идут] поставки «Байрактаров» на Украину. В некоторой степени, Эрдоган — это исламистская карта НАТО», — сказала Крашенинникова.

«Возмездие будет мгновенным». Шеремет предупредил Данилова © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

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