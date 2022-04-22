Указывается, что Мишель призвал российского лидера провести встречу с Зеленским.
Президент РФ отметил, что возможность такой встречи зависит от результатов переговоров с украинской стороной.
Касательно самих переговоров, Путин подчеркнул, что «украинская сторона на переговорах проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».
Накануне МИД РФ сообщил, что переговоры России и Украины продолжаются в онлайн. Между тем, Москва констатировала, что Киев всячески пытается затянуть переговорный процесс, однако российская сторона была к этому готова.
По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, которым он поделился в интервью изданию Украина.ру, единственное, чем могут закончиться переговоры РФ и Украины, если они будут затянуты до самого последнего, — это только подписанием Киевом акта капитуляции, ни к чему другому эти переговоры не приведут.