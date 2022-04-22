Президент РФ Владимир Путин в беседе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским зависит от от результатов переговоров с Украиной. Детали разговора 22 апреля приводит пресс-служба Кремля

Указывается, что Мишель призвал российского лидера провести встречу с Зеленским.

Президент РФ отметил, что возможность такой встречи зависит от результатов переговоров с украинской стороной. Политолог оценил, возможно ли возобновление мирных переговоров России и Украины © Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Перейти в фотобанк

Касательно самих переговоров, Путин подчеркнул, что «украинская сторона на переговорах проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».

Накануне МИД РФ сообщил, что переговоры России и Украины продолжаются в онлайн. Между тем, Москва констатировала, что Киев всячески пытается затянуть переговорный процесс, однако российская сторона была к этому готова.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, которым он поделился в интервью изданию Украина.ру, единственное, чем могут закончиться переговоры РФ и Украины, если они будут затянуты до самого последнего, — это только подписанием Киевом акта капитуляции, ни к чему другому эти переговоры не приведут.