Американский лидер Джо Байден планирует провести совещание с лидерами целого ряда стран, на повестке: что можно сделать для того, чтобы спасти донбасскую группировку от полного разгрома. Что из этого выйдет, в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог-американист, автор и создатель канала «Прогнозы Крашенинниковой» Вероника Крашенинникова

Царёв заявил, что без Одессы Украина капитулирует © РИА Новости, Нина Зотина

«Да, они готовы поставлять оружие, чтобы погибали украинцы, и Зеленскому не дают сдаваться, не дают отводить войска. Им выгодно, чтобы Зеленский воевал до конца. Но дело в том, что конец подразумевает и его собственный конец. К сожалению, украинские жизни тоже в этом противостоянии приносятся на алтарь Соединенными Штатами. Что будет дальше — большой вопрос», — сказала эксперт.

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