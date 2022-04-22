В освобожденном от киевского режима и его вооруженных формирований Бердянске Запорожской области впервые за последние годы митингом отметили день рождения В.И. Ленина. Соответствующее видео 22 апреля опубликовал «Южный плацдарм»

Пять лет за фейковые цитаты Ленина и Сталина. Декоммунизация поразила когнитивные способности судебной власти © Андрей Лубенский

Очередным подтверждением этому стал митинг в Бердянске. Участники акции поздравили жителей Бердянска и Юга Украины с освобождением от «национал-фашистской коричневой чумы». Собравшиеся держали в руках Знамя Победы и красные флаги с серпом и молотом.

Также в Telegram-каналах публикуют фото из освобожденного Мелитополя, где на месте снесенного памятника Ленину установили его небольшую скульптуру, которая ранее располагалась на вокзале и уцелела благодаря тому, что была спрятана все годы правления майданного режима.

Ранее на этой неделе в Геническе Херсонской области, которая полностью находится под контролем РФ, восстановили памятник Ленину, который был снесен при украинской власти.