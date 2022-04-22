В пятницу, 22 апреля, коммунисты отмечают 152-летие Ленина. На Украине после госпереворота 2014 года коммунистическая идеология попала под запрет, памятники вождю мирового пролетариата повсеместно сносились. Ситуация изменилась с началом спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, сторонники левой идеологии выходят из подполья.
Очередным подтверждением этому стал митинг в Бердянске. Участники акции поздравили жителей Бердянска и Юга Украины с освобождением от «национал-фашистской коричневой чумы». Собравшиеся держали в руках Знамя Победы и красные флаги с серпом и молотом.
Также в Telegram-каналах публикуют фото из освобожденного Мелитополя, где на месте снесенного памятника Ленину установили его небольшую скульптуру, которая ранее располагалась на вокзале и уцелела благодаря тому, что была спрятана все годы правления майданного режима.
Ранее на этой неделе в Геническе Херсонской области, которая полностью находится под контролем РФ, восстановили памятник Ленину, который был снесен при украинской власти.