По ее словам, постепенно информация о военных преступлениях Украины в отношении российских солдат начинает проникать даже в мейнстримные СМИ типа «Нью-Йорк таймс». Однако в таких микроскопических дозах, что это ровным счетом никак не влияет на сложившееся мнение американкой общественности относительно украинских событий.
«Я пока не вижу групп и слоев людей, которые бы выступали в достаточном числе против поставок вооружений [Украине]. Американское население в какие-то моменты активно выступало против войны во Вьетнаме. Были миллионные демонстрации. В 2002 году против войны в Ираке выходили сотни тысяч людей. Но сейчас мы не видим антивоенных демонстраций, и в Америке как в политических кругах, так и в обществе существует консенсус о том, что нужно сделать максимум против военной атаки России на Украину. Только так это воспринимается», — рассказала эксперт.
Она уточнила, что отдельные голоса разума все же звучат в США, но они скорее исключение, поэтому думать, что граждане западных стран понимают реальное положение дел, — заблуждение.
Полностью интервью с Вероникой Крашенинниковой можно прочитать здесь.