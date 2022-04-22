Как простые американцы относятся к тому, что США активно вооружают Украину? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответила политолог-американист, автор и создатель канала «Прогнозы Крашенинниковой» Вероника Крашенинникова

«Я пока не вижу групп и слоев людей, которые бы выступали в достаточном числе против поставок вооружений [Украине]. Американское население в какие-то моменты активно выступало против войны во Вьетнаме. Были миллионные демонстрации. В 2002 году против войны в Ираке выходили сотни тысяч людей. Но сейчас мы не видим антивоенных демонстраций, и в Америке как в политических кругах, так и в обществе существует консенсус о том, что нужно сделать максимум против военной атаки России на Украину. Только так это воспринимается», — рассказала эксперт.

Она уточнила, что отдельные голоса разума все же звучат в США, но они скорее исключение, поэтому думать, что граждане западных стран понимают реальное положение дел, — заблуждение.

Полностью интервью с Вероникой Крашенинниковой можно прочитать здесь.