Она рассказала, что поставки противоракетных комплексов «Джавелин» и ракет «Стингер» в последнее время набрали такие обороты, что сейчас выстраивается дополнительное производство этих типов вооружения. И это — лишь один пример.
«Военный бюджет США еще увеличился, в марте был принят бюджет на следующий год, и он вырос еще на 8-10% в очередной раз. Он только растет, за исключением 90-ых годов, когда сокращались силы после окончания холодной войны. Так что Соединенным Штатам, их ВПК, власти, выгодны поставки вооружений в войне до последнего украинца», — заключила эксперт.
Полностью интервью с Вероникой Крашенинниковой можно прочитать здесь.