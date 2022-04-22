Любые поставки вооружений выгодны американскому ВПК, поскольку деньги эти не тратятся, а поступают в бюджет Пентагона. Поэтому такая «помощь» Украине будет вестись максимально долго. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила политолог-американист, автор и создатель канала «Прогнозы Крашенинниковой» Вероника Крашенинникова

Экс-сотрудник СБУ рассказал, что нужно сделать с Медведчуком © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Военный бюджет США еще увеличился, в марте был принят бюджет на следующий год, и он вырос еще на 8-10% в очередной раз. Он только растет, за исключением 90-ых годов, когда сокращались силы после окончания холодной войны. Так что Соединенным Штатам, их ВПК, власти, выгодны поставки вооружений в войне до последнего украинца», — заключила эксперт.

Полностью интервью с Вероникой Крашенинниковой можно прочитать здесь.