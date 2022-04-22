Школьники приступили к обучению в гимназии Мелитополя, которая открылась после того, как город полностью освободили от киевского режима и его вооруженных формирований. Об этом 22 апреля сообщил РИА Новости директор гимназии Владимир Тоцкий

«Школа приступила к работе, переходит с онлайн-обучения на стационарное очное обучение, дети постепенно собираются, учителя тоже выходят на работу. Ближайшая перспектива — собрать как учащихся, так и учителей и приступить к полноценному образованию, обучению детей в полном объеме. На русском языке обучение, старые программы — частично на украинском», — сказал Тоцкий. Шарлай раскрыл, как поменялся Мелитополь с появлением российского телевещания © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Руководство гимназии, по словам Тоцкого, готово принимать детей из других школ, в том числе из Мариуполя. Одну из проблем директор видит в том, что после ухода прежней администрации школы отсутствует ряд документов и часть компьютерной техники.

Помощник члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью изданию Украина.ру рассказал, что в Мелитополе налаживается мирная жизнь. Люди спокойно ходят по улицам, работает коммунальное хозяйство, в домах тепло, есть горячая вода и электричество.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Через несколько дней российские военные взяли Мелитополь под полный контроль. Мелитополь — город на юге Запорожской области, в 50 км от Азовского моря. Это второй по величине город области, население — около 150 тысяч человек.