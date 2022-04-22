Венгерская авиакомпания Wizz Air начала продавать билеты в украинские города на июль текущего года. Соответствующая информация содержится на сайте авиакомпании

В частности, отображаются рейсы из Польши, Великобритании, Германии по направлению в Киев, Львов и Одессу. Также возобновляется продажа билетов в обратном направлении.

Воздушное пространство Украина закрыла 24 февраля после начала проведения военной спецоперации России. Было объявлено военное положение, которое Владимир Зеленский продлил до 25 мая. Ищенко рассказал, когда может завершиться спецоперация на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

Еще до того, как Зеленский ввел военное положение, рано утром 24 февраля согласно данным FlightRadar, над Украиной не было ни одного гражданского самолета. Как сообщили позже украинские власти, они знали о готовящейся операции, но не сообщали населению, чтобы не создавать панику.