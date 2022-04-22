Российские силы методично уничтожают склады с боеприпасами ВСУ, ликвидируются нефтебазы, ремонтные заводы. Способны ли ВСУ компенсировать убыль своей военной техники? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

«Недавно поступила информация о том, что США ведут переговоры с Южной Кореей, чтобы оттуда забрать некоторую часть техники — танки, чтобы их доставить на Украину. Если доставлять туда бронетехнику натовского образца, то это уже надо обучать экипажи, а времени на обучение у Украины и ее кураторов катастрофически не хватает. Поэтому нужно кидать в топку огня эту технику, на которую легко сесть и поехать», — сказал специалист.

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