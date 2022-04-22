Он уверен, что ни украинская армия, ни украинский ВПК не способны компенсировать такое количество техники, которое выведено из строя. Поэтому единственной надеждой киевского режима, считает Леонков, остаются поставки из-за рубежа. В приоритете — техника советского образца. Ее собирают по всему миру.
«Недавно поступила информация о том, что США ведут переговоры с Южной Кореей, чтобы оттуда забрать некоторую часть техники — танки, чтобы их доставить на Украину. Если доставлять туда бронетехнику натовского образца, то это уже надо обучать экипажи, а времени на обучение у Украины и ее кураторов катастрофически не хватает. Поэтому нужно кидать в топку огня эту технику, на которую легко сесть и поехать», — сказал специалист.
Полностью интервью с военным экспертом журнала «Арсенал Отечества» Алексеем Леонковым можно прочитать здесь.