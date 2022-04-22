Отмечается, что Лира вышел на связь спустя неделю его поисков.
«Хочу сказать, физически я в порядке, немного растрепанный. Меня подобрала СБУ в пятницу 15 апреля, где-то после часа дня по местному времени», — сказал Лира.
При этом публично рассказывать о причинах задержания режиссер не стал.
Лира находится на Украине с начала российской военной спецоперации. В своём Twitter, записи в котором он делал на английском языке, писатель, в частности, критиковал режим Владимира Зеленского за бесконтрольную раздачу оружия населению и репрессии, сообщал о бессудных расправах на улицах украинских городов и об ультраправых боевиках в силовых структурах киевского режима.