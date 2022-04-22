Однако, он оговорился, что не знает, насколько это будет положительно для России в стратегическом плане.
«Не приведет ли это к тому, что вместо одного большого, крупного врага, которого можно бить, мы получим массу мелких, разрозненных, не связанных между собой центров влияния, каждый из которых придется устанавливать, вычислять и потом ликвидировать по-отдельности. Который будет автономно действовать. Это будет достаточно сложно. Да, это не будет единый механизм, но знаете, как рой пчел — каждую пчелу в отдельности надо давить, нельзя будет уничтожить какой-нибудь управляющий орган. Поэтому не знаю, честно», — сказал Прозоров.
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