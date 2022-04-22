Вещание из телецентра в Мариуполе будут вестись на юг республики и на территорию Запорожской области. Об этом 22 апреля сообщает Народная милиция ДНР в Telegram

«Телецентр г. Мариуполь взят под контроль ДНР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что связисты провели оценку состояния его техники. Власти ДНР планируют запустить цифровое телевидение, которое будет транслировать российские каналы и местные республиканские.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру рассказал, будет ли в Славянске и Краматорске так же, как в Мариуполе. Данилов напророчил миру большую войну, военные-заговорщики, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 22 апреля © AP, Efrem Lukatsky

Россия, отозвавшись на призывы к помощи Донецкой и Луганской Народных Республик, 24 февраля начала проводить военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Наиболее ожесточенные бои проходят за Мариуполь. 1 марта украинские войска в Мариуполе оказались в окружении и началась блокада города. К настоящему времени город почти полностью взят силами ДНР и России — украинцы остаются лишь на территории промзоны «Азовсталь». 21 апреля Владимир Путин отдал приказ отказаться от штурма завода.