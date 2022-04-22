«Телецентр г. Мариуполь взят под контроль ДНР», — говорится в сообщении.
Отмечается, что связисты провели оценку состояния его техники. Власти ДНР планируют запустить цифровое телевидение, которое будет транслировать российские каналы и местные республиканские.
Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру рассказал, будет ли в Славянске и Краматорске так же, как в Мариуполе.
Россия, отозвавшись на призывы к помощи Донецкой и Луганской Народных Республик, 24 февраля начала проводить военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
Наиболее ожесточенные бои проходят за Мариуполь. 1 марта украинские войска в Мариуполе оказались в окружении и началась блокада города. К настоящему времени город почти полностью взят силами ДНР и России — украинцы остаются лишь на территории промзоны «Азовсталь». 21 апреля Владимир Путин отдал приказ отказаться от штурма завода.