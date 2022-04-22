После того, как российские войска были отведены из Киевской области, в Киев вернулось очень много сотрудников центральных органов исполнительной власти Украины. Об этом сообщил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью изданию Украина.ру

Следующая фаза спецоперации, визит премьера Польши во Львов, новые списки погибших, обстрелы Донбасса Хроника событий на Украине на 14:00 19 апреля © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Он добавил, что если при этом российские власти решат ударить по украинским центрам принятия решений, это будет иметь эффективность.

В начале месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что было принято решение в качестве жеста доброй воли отвести российские войска от Киева и Чернигова, чтобы создать благоприятные условия для проведения переговоров с украинской стороной.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.