«В том числе и спецслужб, и министерства обороны, и Офиса президента, и генеральной прокуратуры. Они вернулись, они даже празднуют победу, они считают, что это благодаря усилиям ВСУ они отбили Киев и Черниговскую область. Ну что ж, пускай так и думают. В данном случае они будут недооценивать нас», — отметил Прозоров.
Он добавил, что если при этом российские власти решат ударить по украинским центрам принятия решений, это будет иметь эффективность.
В начале месяца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что было принято решение в качестве жеста доброй воли отвести российские войска от Киева и Чернигова, чтобы создать благоприятные условия для проведения переговоров с украинской стороной.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.