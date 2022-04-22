Он объяснил случившееся падением профессионализма во всех структурах и на всех уровнях.
Прозоров вспомнил, что когда сам начинал служить, механизм при эвакуации был отработан, «поминутно все расписано, кто что должен был делать». Регулярно проводились тренировки еще в конце 1990-х. После 2014 года на это откровенно закрывали глаза, проводили такие тренировки чисто на бумагах.
«Плюс большой набор людей, которые явно профессионализмом не блистали — по принципу преданности нынешней власти. Не исключайте и того фактора, что хоть уходили спокойно, но уходили все равно в панике. Херсон достаточно быстро взяли. Да, было у них несколько дней на то, чтобы собраться. Но каждый сотрудник подумал: да пусть другой это делает, пусть уничтожает документы, а я буду собирать свои вещи. И — быстренько в машину самое ценное, и куда-нибудь в Киев или в Кривой Рог. Поэтому неразбериха, плюс паника, плюс падение профессионализма — это все и привело к тому, что осталось много интересных документов», — сказал экс-сотрудник СБУ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.