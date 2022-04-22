«Я глубоко убеждена, что мир спасут Россия и Сербия. Русские и сербы, скажем так. Сейчас в мире происходят геополитические изменения, и очень важно, что Россия — один из рычагов установления нового миропорядка. Она ведь всегда выступала за справедливость, за систему международного права, за исполнение договоренностей и за то, чтобы каждая страна сама могла самостоятельно выбирать путь своего развития, а не исполнять то, что диктуют ей на Западе», — заявила историк.
Она уверена, что Сербию и Россию Западу не сломить, потому что эти два народа объединяет общая черта — непредсказуемость. Именно поэтому, считает Гуськова, все сценарии, которые Запад пишет для России и Сербии с треском проваливаются.
«На Западе, например, не могут понять эту, на их взгляд, совершенно иррациональную любовь сербов к русским. Если русским плохо, сербы сразу хватаются за оружие. Также и в России: когда сербам туго, русский народ сочувствует и хочет помочь (просто мы раскачиваемся медленно). Добровольцы шли на Балканы помогать сербам и в ХIХ, и в ХХ веке. Но была и государственная поддержка», — сказала эксперт.
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