Косово - способ давления на Сербию, в том числе и по вопросу отношения к России. Такое заявление в интервью Telegram-каналу Украина.ру сделала специалист по истории южнославянских народов Елена Гуськова

«Обострение ситуации в Косове — это одна из форм давления, которая должна показать Белграду, что у него есть серьезный узел противоречий на юге страны, и если они не будут помогать Западу, если снова не повернутся лицом к Европе, то тогда этот вопрос будет решаться другим путем… Белграду намекают, что решать вопрос Косова можно и военным путем. Поддержка НАТО албанцам обеспечена. Но такое решение будет очень сложным сейчас, потому что Европа не готова развязать еще одну войну, на Балканах», — заключила эксперт.

Полностью интервью с ведущим научным сотрудником отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Еленой Гуськовой можно прочитать здесь.