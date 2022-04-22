Историк напомнила, что США пытались решить косовский вопрос давно, еще в начале 2000-х годов, но не получилось. И теперь эта территория — способ повлиять на сербов, в том числе и из-за их неприсоединения к антироссийским санкциям.
«Обострение ситуации в Косове — это одна из форм давления, которая должна показать Белграду, что у него есть серьезный узел противоречий на юге страны, и если они не будут помогать Западу, если снова не повернутся лицом к Европе, то тогда этот вопрос будет решаться другим путем… Белграду намекают, что решать вопрос Косова можно и военным путем. Поддержка НАТО албанцам обеспечена. Но такое решение будет очень сложным сейчас, потому что Европа не готова развязать еще одну войну, на Балканах», — заключила эксперт.
Полностью интервью с ведущим научным сотрудником отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Еленой Гуськовой можно прочитать здесь.