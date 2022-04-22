Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук рассказал, что его группе не дали зал для проведения концерта в Тюмени после того, как она отказалась играть в зале с огромным изображением буквы Z. Об этом 21 апреля он рассказал в интервью в YouTube

«Может, запретить наш концерт решили, потому что мы поменяли зал. У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал. Другой зал нам уже не дали», — заявил он.

В пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения не смогли пояснить причины переноса выступления рок-коллектива. В МИД РФ объяснили, когда завершится спецоперация на Украине © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Буквы Z и V нанесены на российской технике, которая задействована в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Эти знаки стали символом поддержки спецоперации.

Ранее западные бренды стали отказываться от использования буквы Z в своих логотипах или же названиях. В РФ данный шаг назвали проявлением русофобии.