«Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс», — говорится в сообщении.
Без подробностей сообщается, что есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются.
Ан-26 — военно-транспортный самолет, разработан в «КБ Антонов». Он состоит на вооружении практически всех стран постсоветского пространства.
В интервью Украина.ру специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин предположил, что если после сражения в Донбассе продолжатся боевые действия, то дальше последует штурм Харькова, Днепропетровска, Запорожья, Кривого Рога.