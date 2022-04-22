Украинский самолет Ан-26 упал в Вольнянском районе Запорожской области. Об этом 22 апреля сообщает проукраинская Запорожская областная государственная администрация в социальной сети

«Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс», — говорится в сообщении.

Без подробностей сообщается, что есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Район Запорожской области единогласно проголосовал за присоединение к ДНР © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Ан-26 — военно-транспортный самолет, разработан в «КБ Антонов». Он состоит на вооружении практически всех стран постсоветского пространства.

В интервью Украина.ру специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин предположил, что если после сражения в Донбассе продолжатся боевые действия, то дальше последует штурм Харькова, Днепропетровска, Запорожья, Кривого Рога.