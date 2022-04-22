Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали украинских диверсантов, которые готовили теракт против гуманитарного конвоя. Об этом 22 апреля говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ

«ФСБ в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины на подконтрольной Вооруженным силам России территории пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, осуществлявшей по заданию сотрудников СБУ подготовку теракта в отношении российского гуманитарного конвоя и военнослужащих Российской Федерации с использованием заминированного автомобиля», — говорится в сообщении. ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Отмечается, что из оборудованных диверсантами тайников были изъяты два ПЗРК «Игла» с пусковыми устройствами, три гранатомета РПГИ8, пулемет ПКМ, автомат АКМ, пистолет ПМ, 127 ручных гранат (Ф-1, РГД-5, РГН), 18 противопехотных и магнитных мин (МОН-200, МОН-50, ОЗМ-72, МПМ, КЗУ), противотанковая мина с дистанционным взрывателем, 8 килограммов пластида, СВУ, 42 взрывателя и детонатора (КД, ЭД, МУВ), свыше 5 тысяч патронов, подрывная машинка ПМ-4, радиостанции, приборы ночного видения, а также заминированный автомобиль.

Заведено дело по статье о приготовлении к акту международного терроризма.

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