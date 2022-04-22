Представителям украинской власти лучше больше не оговариваться о каких-либо возможных атаках по России. Об этом 22 апреля в комментарии РИА Новости заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Киев при первой возможности ударит по Крымскому мосту.

«Любая с их стороны подобная провокация повлечет ответные меры по центру принятия решений в Киеве, при этом эти меры по своему масштабу будут в сотни раз страшнее. Поэтому впредь советуем киевскому режиму не заикаться об ударах по территории России и тем более по Крымскому мосту… Предлагаю даже не заглядываться на территорию Российской Федерации. Все получат по заслугам. Возмездие будет мгновенным», — сказал депутат.

По его словам, в случае провокаций никто безнаказанным не останется.

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру заявил, что вероятность подрыва Крымского моста украинскими вооруженными формированиями существует, но есть простой способ нейтрализовать угрозу.