Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Киев при первой возможности ударит по Крымскому мосту.
«Любая с их стороны подобная провокация повлечет ответные меры по центру принятия решений в Киеве, при этом эти меры по своему масштабу будут в сотни раз страшнее. Поэтому впредь советуем киевскому режиму не заикаться об ударах по территории России и тем более по Крымскому мосту… Предлагаю даже не заглядываться на территорию Российской Федерации. Все получат по заслугам. Возмездие будет мгновенным», — сказал депутат.
По его словам, в случае провокаций никто безнаказанным не останется.
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру заявил, что вероятность подрыва Крымского моста украинскими вооруженными формированиями существует, но есть простой способ нейтрализовать угрозу.