Действующий президент Сербии Александр Вучич получил свою должность благодаря западной поддержке и теперь должен европейским политикам. Об этом в интервью Telegram-каналу Украина.ру рассказала специалист по истории южнославянских народов Елена Гуськова

«После 2000 года, когда был арестован президент Югославии Слободан Милошевич и выдан Гаагскому трибуналу, именно Запад "выбирал" руководителей для Сербии. Так президентом стал Борис Тадич. Перед ним была поставлена главная задача: признать независимость Косова. И Тадич готов был сыграть свою роль», — сказала она.

Между тем, свою подпись под соответствующим документом он так и не поставил, за что и был «отчислен» с должности, и Соединенные Штаты привели к власти Томислава Николича, а потом Вучича.

«Казалось бы, если ты себя позиционируешь защитником национальных интересов, то должен отказаться от всех уступок по Косову, сделанных предыдущей властью. Но Вучич не только продолжил переговоры, но и признал все договоренности Тадича с албанцами. О чем это говорит? О том, что у Вучича есть обязательства перед Западом», — сказала Гуськова.

Правда, по ее словам, не слушать свой народ у Вучича тоже не получится, поэтому пока его попытки «удержаться на двух стульях» продлятся еще какое-то время.

Полностью интервью можно прочитать здесь.