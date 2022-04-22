Германия выделит еще около 37 миллионов евро на восстановление Украины, средства будут направлены на строительство жилья и восстановление электросети. Об этом 21 апреля сообщила газета Аugsburger Allgemeine со ссылкой на информацию министерства экономического развития и сотрудничества ФРГ

Шольц крепко задумался. Германия осознала, чего ей стоит поддержка Украины © AFP, Soeren Stache / POOL Свенья Шульце.

Из этих средств 22,5 миллиона евро пойдут на восстановление электросети, а 12,4 миллиона евро — на строительство квартир. Еще два миллиона евро будут выделены на медицинское оснащение.

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс ранее заявил, что банк оценил нанесенный Украине ущерб от боевых действий с точки зрения зданий и инфраструктуры в 60 миллиардов долларов. Президент Украины Владимир Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ заявил, что Украина, по предварительным оценкам, потеряла 550 миллиардов долларов в результате разрушений.