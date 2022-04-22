«Украина срочно нуждается в жилье для миллионов внутренне перемещенных лиц, ей необходима неповрежденная электросеть… Мое министерство перераспределило средства на эти цели в рамках чрезвычайной программы», — сказала глава министерства Свенья Шульце.
Из этих средств 22,5 миллиона евро пойдут на восстановление электросети, а 12,4 миллиона евро — на строительство квартир. Еще два миллиона евро будут выделены на медицинское оснащение.
Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс ранее заявил, что банк оценил нанесенный Украине ущерб от боевых действий с точки зрения зданий и инфраструктуры в 60 миллиардов долларов. Президент Украины Владимир Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ заявил, что Украина, по предварительным оценкам, потеряла 550 миллиардов долларов в результате разрушений.