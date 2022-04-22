Высокая инфляция и экономические проблемы в Польше вызваны действиями руководства страны, а не внешними факторами. Об этом говорится в статье польского историка Пшемыслава Пясты в еженедельнике Myśl Polska от 21 апреля

Стало известно, сколько стран дадут Польше своих солдат для вторжения на Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Матеуш Моравецкий ранее в своем пасхальном выступлении обвинил Россию в высокой инфляции в стране.

«Как удобно. Значит, инфляция — это не результат полной безответственности премьер-министра и его предшественницы. И впустую потраченного периода экономической конъюнктуры. Дело не в растратах и раздаче средств. Наконец, причина проблемы не в безудержной эмиссии пустых денег», — заметил Пяста.

По его словам, «верные последователи» Моравецкого воспримут такое объяснение как «непреложную истину».

Однако, как указал историк, высокая инфляция в Польше вызвана другими причинами: в 2015 году, когда к власти в стране пришла партия «Право и справедливость», проблемы инфляции просто не существовало, но потом ситуация начала ухудшаться. Уже в ноябре 2017 года ее уровень составлял 2,7%, в феврале 2020 года — 4,7%, а в конце 2021 года — 8,6%.

«Чтобы понять причины нынешней инфляции, нужно вернуться в 2016 год. Именно тогда правительство начало внедрять дорогостоящие социальные программы, которые под видом пронаталистической риторики де-факто означали массовую раздачу избирательной колбасы», — объяснил Пяста.

Последствия этого проявились уже в 2020 году, когда начался экономический спад, вызванный реакцией политиков на пандемию COVID-19. При этом правительственные антиковидные программы, по его мнению, были плохо продуманы, а поддержка предоставлялась хаотично.

«Но, прежде всего, эти действия обходились чрезвычайно дорого. Мы не могли финансировать их излишками, наработанными в предыдущие "жирные годы", так как, напомню, правительство потратило все на покупку своих избирателей. Поэтому началась массовая эмиссия пустых денег. А это, как известно, самый простой способ разбудить демонов инфляции», — отметил историк.

Далее, как указал Пяста, польское правительство решило победить инфляцию с помощью «антиинфляционного щита».

«Такой щит, конечно, стоит денег. А раз их нет, надо допечатать. Дополнительный выпуск денежных знаков увеличивает инфляцию. Тогда мы повышаем процентные ставки. Один раз, второй, третий. В результате возрастает стоимость кредита и, следовательно, ведения бизнеса. Это снова подпитывает инфляцию и еще больше обременяет домохозяйства», — заметил он.

При этом кризис на Украине выбил польский политический истеблишмент из колеи, из-за чего он решил, что в попытке навредить России «никакое решение не может быть глупым и дорогим», указал автор.

«Поэтому, назло [президенту РФ Владимиру] Путину, мы больше не будем покупать в России энергоресурсы. Вместо этого мы купим все то же российское сырье у посредников. Конечно, заплатим гораздо дороже. Все по принципу "назло матери отморожу уши"», — сыронизировал историк.

В целом, по словам Пясты, у Польши есть шансы избежать стагфляции, однако для этого руководству страны требуются мудрость и мужество. Однако премьер Моравецкий, скорее всего, будет делать хорошую мину при плохой игре до конца, предположил он.

«До определенного момента это даже может сработать. Однако не до конца. Уверяю вас, и пустой кошелек, и пустой холодильник — учителя гораздо более убедительные, чем самые умные речи», — резюмировал историк.

После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Соединенные Штаты и Евросоюз усилили санкционное давление на Россию. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Действия американских и европейских чиновников уже обернулись экономическими проблемами для западных стран и вызвали рост цен на топливо и продукты.