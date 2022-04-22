Япония впервые с 2003 года официально обозначила в «Синей книге по дипломатии» за этот год «северные территории» (так в стране называют южные Курилы) как «незаконно оккупированные» Россией. Ежегодный доклад был представлен МИД Японии на заседании правительства в пятницу, сообщило агентство Киодо

Япония исключила неонацистский «Азов» из списка террористических организаций © соцсети «Азов*» (*Нацбатальон «Азов», входящий в состав ВСУ, запрещен в РФ)

Несмотря на то, что в целом позиция Японии в отношении островов остается одной и той же десятилетиями, формулировки «Синей книги по дипломатии» меняются в зависимости от «температуры» российско-японских отношений.

Так, если в 2018 году в докладе было определение, что острова принадлежат Японии, то в «Синей книге» от 2019 года оно исчезло и было заменено тезисом о том, что две страны под руководством своих лидеров работают над разрешением территориального вопроса. В 2020 году после резкой критики такой формулировки возвращается определение островов как территорий, «на которые распространяется суверенитет Японии». В 2021 году в докладе сохранилось это же определение.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

В 2022 году в ответ на российскую спецоперацию на Украине Япония ввела несколько пакетов санкций против Москвы. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт с 18 марта 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки. С 5 апреля в Россию также запретят экспорт предметов роскоши, включая автомобили и драгоценности.