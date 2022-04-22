Более 6 тысяч жителей освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты. Об этом 21 апреля сообщило МЧС России

«Конец не близится, он только начался» — эксперт о спецоперации РФ на Украине © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Продолжается работа по выдаче единовременных выплат жителям на освобожденных территориях Украины. За месяц работы пунктов выдачи принято 6500 заявлений. Выплаты получили более 6000 человек. В их числе пенсионеры, работники бюджетной сферы и граждане преклонного возраста, выплаты которым производятся на дому», — говорится в материале министерства.

МЧС России также продолжает доставлять в Донбасс и на Украину гуманитарную помощь.

«С 20 апреля текущего года очередными колоннами спасательных центров МЧС России на Донбасс и Украину доставлено еще более 700 тонн гуманитарного груза. В составе — бутилированная вода, необходимые продукты питания, лекарственные препараты и стройматериалы», — разъяснили в министерстве.

Кроме того, на территории Донбасса пиротехнические подразделения МЧС России и саперы МЧС ДНР и ЛНР продолжают работу по разминированию.