С попавшими в плен силовиками киевского режима должна проводиться фильтрационная работа, которая позволит разделить их на несколько категорий. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру бывший сотрудник Cлужбы безопасности Украины Василий Прозоров

По его мнению, среди пленных будет несложно вычислить откровенных приверженцев нацистских идей, русофобов и сторонников Майдана. В их отношении необходимо возбуждать уголовные дела.

С мобилизованными и контрактниками необходимо проводить разъяснительную работу и, может быть, давать им возможность вступать в вооруженные силы ДНР или РФ. Других можно использовать для обмена военнопленными с киевским режимом. Евсеев рассказал, что должна сделать Россия, чтобы украинские военные массово сдались в плен © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Например, обменять тех, кто будет потом на Украине подавать правильные для нас месседжи, которые будут говорить: "Нет, к нам относились хорошо, нас никто не пытал, и вообще, зачем эта война". Таких тоже можно отобрать, и их обменивать на наших военнослужащих, которые попали в плен», — считает Прозоров.

По его мнению, правдивые рассказы таких военнослужащих о том, что в плену с ними не обращались плохо, будут в интересах спецоперации.

Прозоров получил известность в марте 2019 года, выступив в Москве на пресс-конференции с разоблачением деятельности СБУ в 2014-2018 годах. Он рассказал, что с апреля 2014 года по идеологическим мотивам оказывал содействие спецслужбам Российской Федерации в получении информации о деятельности украинских силовиков.

Полностью интервью можно прочитать здесь.