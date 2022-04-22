Первостепенная цель на повестке США - уничтожение России. Дальше Вашингтон планирует взяться за еще одну неугодную ему страну. Какую именно в интервью Telegram-каналу Украина.ру рассказал доктор экономических наук, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Михаил Делягин

«Никто и не скрывает истинных целей США, они вполне прозрачно обозначаются: мы поддерживаем фашизм, потому что это против России. Если бы на Украине были кактусоводы против России, поддерживали бы кактусоводов. Задача — ликвидировать Россию. После этого будет уничтожаться Китай. Китайцы это понимают, поэтому осмысленно пытаются нам помочь», — сказал он.

«Независимая Украина» должна быть устранена - Вассерман © president.gov.ua

Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаилом Делягиным можно прочитать здесь.