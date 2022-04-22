«Никто и не скрывает истинных целей США, они вполне прозрачно обозначаются: мы поддерживаем фашизм, потому что это против России. Если бы на Украине были кактусоводы против России, поддерживали бы кактусоводов. Задача — ликвидировать Россию. После этого будет уничтожаться Китай. Китайцы это понимают, поэтому осмысленно пытаются нам помочь», — сказал он.
А вот европейцы, пояснил депутат, не осознают, что тоже значатся в списке США на уничтожение, поэтому «участвуют в крестовом походе» против России. Однако, уверен эксперт, американцы не оставят Европу в покое, хотя бы для того, чтобы не дать им конкурировать с собой.
Полностью интервью с заместителем председателя комитета ГД РФ по экономической политике Михаилом Делягиным можно прочитать здесь.