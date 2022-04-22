«Фактически именно сербский народ заставляет его (президента — ред.) так сопротивляться решениям Запада. Каждую субботу и воскресенье люди выходят на улицы и поддерживают политику России, что бы она ни делала. Ей верят безгранично. Опять же, там понимают, как тяжело России, ведь сербы были в таком же положении, под санкциями, в 1990-е годы», — сказала она.
С конца февраля многие западные государства начали вводить санкции против России, однако Сербия отказалась от подобных мер, хотя и заявила о поддержке территориальной целостности Украины. В ответ на требование стран Евросоюза Вучич указал, что они сами не отказываются от российских энергоресурсов.
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