Специалист по истории южнославянских народов, ведущий научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Елена Гуськова в интервью Telegram-каналу Украина.ру объяснила, почему президент Сербии Александр Вучич отказался вводить санкции против России после начала спецоперации

За санкции США расплатится весь мир, считают в Китае © REUTERS, Dado Ruvic

С конца февраля многие западные государства начали вводить санкции против России, однако Сербия отказалась от подобных мер, хотя и заявила о поддержке территориальной целостности Украины. В ответ на требование стран Евросоюза Вучич указал, что они сами не отказываются от российских энергоресурсов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.