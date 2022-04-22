Президент Сербии Александр Вучич будет до последнего продолжать свою прежнюю политику. Такую точку зрения высказала специалист по истории южнославянских народов, ведущий научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Елена Гуськова в интервью Telegram-каналу Украина.ру

Дружить с Россией: старый-новый президент Сербии Александр Вучич не пошел на поводу у Запада и победил © REUTERS, Antonio Bronic

«Дело в том, что выборы прошли, у президента руки уже свободней для решения многих проблем, но выбрать только европейский путь он не может, так как народ его не поддержит. Фактически именно сербский народ заставляет его так сопротивляться решениям Запада», — объяснила Гуськова.

С конца февраля многие западные государства начали вводить санкции против России, однако Сербия отказалась от подобных мер, хотя и заявила о поддержке территориальной целостности Украины. В ответ на требование стран Евросоюза Вучич указал, что они сами не отказываются от российских энергоресурсов.

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