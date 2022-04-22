Она уточнила, что Вучич не будет вводить полные санкции против России, но продолжит делать уступки Евросоюзу и балансировать между двумя этими направлениями.
«Дело в том, что выборы прошли, у президента руки уже свободней для решения многих проблем, но выбрать только европейский путь он не может, так как народ его не поддержит. Фактически именно сербский народ заставляет его так сопротивляться решениям Запада», — объяснила Гуськова.
С конца февраля многие западные государства начали вводить санкции против России, однако Сербия отказалась от подобных мер, хотя и заявила о поддержке территориальной целостности Украины. В ответ на требование стран Евросоюза Вучич указал, что они сами не отказываются от российских энергоресурсов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.