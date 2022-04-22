Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру рассказал, что его совершенно не трогают украинские фейки

Крымский эксперт сказал, какие нелепые фейки публиковали украинские СМИ и почему их не отключили © РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

Он объяснил, что ему не раз доводилось «в разное время и по разным поводам разоблачать много халтурной лжи», и у него уже к ней «иммунитет».

«Но именно в силу того, что у меня к ней иммунитет, я не могу рекомендовать, как бороться с упадком настроения у обычных граждан, для которых информационная война не профессия. Единственное, в чем я совершенно уверен, это в том, что по мере наших успехов, успехов во вражеской пропаганде будет с каждым днем все меньше. Все-таки реальность побеждает», — заверил публицист.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.