«Более того, даже если среди этой халтуры попадаются реальные сведения, я все равно понимаю, что халтуры намного больше, а значит, противник сам безнадежно деморализован и надеется таким способом поднять, прежде всего, собственное настроение. Соответственно, на меня эта халтура не действует, но я все-таки человек более-менее профессиональный», — отметил Вассерман.
Он объяснил, что ему не раз доводилось «в разное время и по разным поводам разоблачать много халтурной лжи», и у него уже к ней «иммунитет».
«Но именно в силу того, что у меня к ней иммунитет, я не могу рекомендовать, как бороться с упадком настроения у обычных граждан, для которых информационная война не профессия. Единственное, в чем я совершенно уверен, это в том, что по мере наших успехов, успехов во вражеской пропаганде будет с каждым днем все меньше. Все-таки реальность побеждает», — заверил публицист.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.